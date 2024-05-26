Dibantu sang ibu, Fara Adellya Natasya mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam rangkaian ibadah haji.

Remaja yang baru lulus dari SMAN 1 Sukodono tahun 2024 ini merupakan calon haji termuda dari 751 calon haji Kabupaten Sragen. Ia berangkat haji karena harus menggantikan sang ayah yang wafat pada tahun 2021.

Ia berangkat haji bersama ibunya, Siti Lestari, ke Tanah Suci pada 3 Juni 2024.

Kontributor: Joko Piroso

