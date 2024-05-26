Jemaah calon haji Indonesia secara bertahap sudah tiba di Kota Makkah untuk melaksanakan umrah wajib. Untuk memperlancar proses tawaf dan syai khususnya bagi jemaah lansia dan disabilitas, pengelola Masjidil Haram memfasilitasi dan menyediakan layanan penyewaan pendorong kursi roda serta skuter.

Jemaah yang membutuhkan kursi roda diimbau menggunakan jasa pendorong resmi.

Liputan: Suhud Noor Fadli

(fru)

