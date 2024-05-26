...

Sebut Poco-Poco Kepemimpinan, Megawati Singgung Tak Ada Konsep Pembangunan Jangka Panjang

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Minggu 26 Mei 2024 20:00 WIB
Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meminta kepada seluruh pihak, khususnya Krisdayanti (KD) untuk dibikinkan lagu dengan judul "Poco-Poco Kepemimpinan." Menurutnya, lagu itu relevan dengan kondisi Pemerintah saat ini.
 
Permintaan itu dilayangkan Megawati saat berpidato dalam penutupan acara Rakernas V PDI-Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024). Permintaan itu bermula kala Mega prihatin atas kurangnya kesinambungan Pemerintah dalam melakukan pembangunan.
 
Megawati pun menceritakan kisahkan saat bertemu dengan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kala itu, ia bertanya tentang konsep jangka panjang pembangunan bangsa.
 
Megawati pun menilai, kondisi itu menunjukan tarian Poco-Poco Kepemimpinan. Menurutnya, hal itu bisa memundurkan bangsa Indonesia.
 
Ia pun mencontohkan Poco-Poco Kepemimpinan itu seperti Peristowa 65, Pilkada Jakarta 2017 hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Atas dasar rentetan kejadian itu, Megawati ingin dibuatkan lagu tentang Poco-Poco Kepemimpinan.
 
*Source: YouTube/PDI Perjuangan
 
Reporter: Achmad Al Fiqri
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

