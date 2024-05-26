Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani terlihat menangis saat membacakan poin-poin rekomendasi eksternal yang telah dihasilkan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

Momen ini terjadi ketika Puan membacakan poin ketujuh dari rekomendasi eksternal yang dibacakan. Mulanya, dia menyampaikan bahwa Rakernas V mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan PDI Perjuangan dipercaya rakyat memenangkan Pemilu Legislatif tiga kali berturut-turut.

Masih sambil menangis, Puan melanjutkan bahwa sehubungan dengan adanya perilaku kader Partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tlidak berdis|plin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstilusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri melihat Puan menangis mengatakan agar para petinggi partai jangan cengeng. Menurutnya ini adalah bagian kesabaran revolusioner.

