Megawati Akui Sering Jenguk Ahok saat di Penjara, Sudah Siapkan Tugas Khusus

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Minggu 26 Mei 2024 18:30 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggoda Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika dia masih dalam jeruji besi. Candaan Megawati itu disampaikan pada forum Rakernas PDIP V di Beach City Internasional Stadium Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024). 
 
Megawati menceritakan, kalau dia selalu menjenguk Ahok saat mendekam di penjara. Kala itu di meledek Ahok karena nasibnya tak sebagus namanya.
 
Oleh sebab itu dirinya lebih senang memanggil nama Ahok dibandingkan Basuki Tjahja Purnama, "kan Tjahaja Purnama bayangin lho. Makanya saya bilang udah ah saya manggilnya ahok aja dah," sambungnya.
 
Setelah berkelakar, Megawati selanjutnya memuji Ahok yang hingga kini masih setia berada di barisan PDIP.
 
*Source: YouTube/PDI Perjuangan
 
Reporter: Danandaya Arya Putra 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

