Seluruh pengurus PDI Perjuangan seluruh Indonesia kembali meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum partai untuk peride 2025-2030.

Permintaan itu disampaikan dan menjadi salah satu keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP yang berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani membacakan naskah rekomendasi Rakernas V, di hadapan seluruh peserta sidang penutupan. Selain itu, Puan menyampaikan bahwa Rakernas V Partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional.

Berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis. Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan Partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan.

Maka itu, Rakernas memberikan kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan ke depan.

*Source: YouTube/PDI Perjuangan

Reporter: Felldy Utama

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

