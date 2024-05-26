Gedung Kejaksaan Agung RI di Jakarta Selatan dijaga oleh TNI pada Minggu (26/5/2024). Penjagaa dilakukan setelah dugaan percobaan penyadapan oleh anggota Densus 88. Pintu gerbang Kejagung RI tampak tertutup rapat baik di pintu masuk bagian depan maupun belakang.

Anggota TNI berseragam loreng hijau yang juga melakukan penjagaan. Aktivitas di gedung itu tampak sepi mengingat hari ini merupakan hari libur.

Reporter: Ari Sandita

Produser: Reza Ramadhan

