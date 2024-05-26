...

PDIP Sebut Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah

Minggu 26 Mei 2024 16:00 WIB
Hasil rekomendasi Rakernas PDIP ke-V mengeluarkan beberapa rekomendasi, untuk diserahkan kepada ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Salah satu hasil Rakernas itu menyebut kalau pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi paling buruk sepanjang sejarah.
 
Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Beach City Internasional Stadium Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2024).
 
Buruknya pemilu 2024, disebabkan penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang.
 
Dari hasil Rakernas itu, PDIP merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra 
Produser: Reza Ramadhan

