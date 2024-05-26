...

Banjir di Pejaten Timur Surut, Damkar Bantu Warga Bersihkan Lumpur dan Kerahkan Mesin Pompa Portable

Ari Sandita, Jurnalis · Minggu 26 Mei 2024 13:04 WIB
Banjir sempat melanda kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jaksel, Sabtu (25/5). Tepatnya di RT 17/07, Jalan Masjid Al Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu
 
Saat ini banjir telah surut, hanya saja lumpur masih menggenangi rumah-rumah warga. Warga pun saat ini tengah sibuk membersihkan lumpur-lumpur sisa banjir kemarin. 
 
PPSU, BPBD DKI Jakarta hingga Damkar Jaksel membantu warga melakukan bersih-bersih. 
 
Satu pompa dikerahkan BPBD DKI Jakarta dan satu mesin pompa portable dikerahkan Damkar Jaksel. Dengan adanya mesin pompa portable, petugas dapat melakukan penyemprotan lumpur hingga bersih. 
 
Reporter: Ari Sandita 
Produser: Akira AW

(fru)

