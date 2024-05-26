Banjir sempat melanda kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jaksel, Sabtu (25/5). Tepatnya di RT 17/07, Jalan Masjid Al Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu

Saat ini banjir telah surut, hanya saja lumpur masih menggenangi rumah-rumah warga. Warga pun saat ini tengah sibuk membersihkan lumpur-lumpur sisa banjir kemarin.

PPSU, BPBD DKI Jakarta hingga Damkar Jaksel membantu warga melakukan bersih-bersih.

Satu pompa dikerahkan BPBD DKI Jakarta dan satu mesin pompa portable dikerahkan Damkar Jaksel. Dengan adanya mesin pompa portable, petugas dapat melakukan penyemprotan lumpur hingga bersih.

Reporter: Ari Sandita

Produser: Akira AW

