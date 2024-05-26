Beginilah suasana CFD di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (26/5). Masyarakat tampak antusias berolahraga untuk menghabiskan libur akhir pekannya.

Ada beberapa event yang diselenggarakan di kawasan Sudirman-Thamrin pagi ini. Salah satu satunya adalah marching band taruna IPDN dan kirab bendera merah putih raksasa. Kirab bendera merah putih ini digelar dalam rangka Kirab Pancasila dan Pancasila Virtual 2024.

Diketahui, hari ini adalah hari terakhir libur panjang perayaan Waisak sejak Kamis 23 Mei 2024.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News