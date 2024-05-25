...

Liburan Keluarga Abah Mahmud Berakhir, Gak Nyangka Endingnya Begini!

Tim Liputan Okezone, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2024 11:46 WIB
A A A
JAKARTA - Arab Makum 2 menghadirkan penyelesaian kesalahpahaman yang menegangkan dan kelucuan khas keluarga Arab. Di episode sebelumnya, penonton dibuat penasaran dengan penyekapan Mumu. Anda bisa nonton episode 8 di sini.
 
Ternyata, penyekapan tersebut merupakan inisiatif Aseng untuk membantu Abah, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Umi dan Abah pun akhirnya meluruskan kesalahpahaman bersama Mumu dan Aseng.
 
Liburan keluarga Arab pun berakhir. Mereka bersiap untuk kembali ke Jakarta. Namun, di tengah kesibukan persiapan, Aseng yang masih tinggal di villa untuk membereskan berkas liburan menyadari satu masalah baru: Burhan dan Said tertinggal di Bali!
 
Bagaimana kelanjutan nasib Burhan dan Said yang tertinggal di Bali? Akankah mereka berhasil menyusul keluarga Arab ke Jakarta? Saksikan kelucuan dan kehangatan keluarga Arab di episode 8 Original Series Vision+ Arab Makum 2 dengan klik di sini.
 
Download aplikasi Vision+ sekarang dan berikan rating bintang 5 di Play Store! Nikmati berbagai konten di Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. 
 
Untuk menikmati konten Vision+ lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap.
 
Untuk mengetahui berbagai informasi mengenai serial terbaru Vision+, Anda bisa mengunduh Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store atau kunjungi www.visionplus.id. Anda juga bisa mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp di 0888 8000 00.

(fru)

