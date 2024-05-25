...

Jelang Idul Adha, Penjualan Sapi Kurban di Pandeglang Mulai Ramai Dipesan

Mahesa Apriandi, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2024 17:30 WIB
A A A
Jelang hari raya Idul Adha, peternakan sapi kurban di Kampung Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, mulai ramai dipesan. Dari 166 ekor sapi yang tersedia, sudah ada 70 ekor sapi yang sudah dipesan dari berbagai daerah.
 
Sapi yang disediakan di peternakan ini jenis sapi Bali yang memiliki keunggulan dagingnya yang berkualitas. Untuk menarik minat pembeli yang datang ke peternakan sapi ini, penjual melakukan pelayanan gratis biaya pengiriman ke daerah sekitar Banten dan Jakarta.
 
Diperkirakan hingga hari raya Idul Adha para pembeli akan terus berdatangan ke peternakan sapi kurban ini.
 
Produser: Febry Rachadi
Reporter: Mahesa Apriandi

(mhd)

