As Safiyyah Museum & Park Jadi Destinasi Wisata Baru

Suhud Noor Fadli, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2024 16:30 WIB
As Safiyyah Museum & Park menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kota Madinah, Arab Saudi. Buka pertama kali pada 27 Ramadhan 1444 Hijriah, tiket masuk ke museum ini dibanderol 20 riyal atau sekira Rp80 ribu per orang.
 
Dengan desain yang modern dan teknologi yang canggih, setiap wahana yang ada di museum ini seakan membawa pengunjung menyelinap masuk ke dalam peristiwa sejarah yang ada.
 
Liputan: Suhud Noor Fadli

