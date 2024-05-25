...

Libur Panjang, Kawasan Gunung Bromo Ramai Dipadati Wisatawan

Hana Purwadi, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2024 12:00 WIB
Inilah suasana kawasan wisata Gunung Bromo di desa saat masa libur panjang ini. Wisatawan memadati kawasan ini untuk menikmati keindahan panorama alam Gunung Bromo.
 
Saat memasuki libur panjang ini jumlah pengujung mencapai sekitar 3 ribu pengujung. Angka ini jauh meningkat dibanding hari biasa berkisar yang hanya 1.000-1.500 pengujung.
 
Wisawatan diimbau untuk selalu mentaati peraturan. Seperti dilarang membawa benda benda yang mudah terbakar demi kenyamanan dan keamanan bersama.
 
Reporter: Hana Purwadi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

