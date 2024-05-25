...

Suroso Jemaah Haji Tunanetra Asal Kebumen

Suhud Noor Fadli, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2024 15:30 WIB
Suroso, jemaah haji tunanetra asal Kebumen yang berangkat haji tahun ini. Kakek 84 tahun ini mendapat kursi prioritas setelah mendaftar haji pada 2018 silam.
 
Keberangkatan Suroso ke Tanah Suci tidak lepas dari peran putri sulungnya, Sukanti, yang merantau ke Negeri Jiran sebagai pekerja migran.
 
Selama 25 tahun mencari rezeki di perantauan, Sukanti akhirnya mewujudkan impiannya menjalankan ibadah haji bersama sang ayah. Sukanti pun merawat dan menemani saya ayah saat ibadah.
 
Liputan: Suhud Noor Fadli dan Media Center Haji 2024

(fru)

