Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, siap memberikan sanksi bagi maskapai Garuda. Bilamana tidak mengikuti instruksi terkait pelayanan penerbangan calon jemaah haji.

Hal tersebut disampaikan usai mengunjungi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Tangerang, Banten. Selain teguran, Menhub juga meminta agar maskapai Garuda memprioritaskan pelayanan calon jemaah haji.

Produser: Febry Rachadi

Kontributor: Nunung Purnomo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News