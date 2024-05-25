...

Minta Layanan Haji 2024 Diperbaiki, Menhub Tegur dan Tindak Tegas Garuda Indonesia

Nunung Purnomo, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2024 19:30 WIB
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, siap memberikan sanksi bagi maskapai Garuda. Bilamana tidak mengikuti instruksi terkait pelayanan penerbangan calon jemaah haji.
 
Hal tersebut disampaikan usai mengunjungi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Tangerang, Banten. Selain teguran, Menhub juga meminta agar maskapai Garuda memprioritaskan pelayanan calon jemaah haji.
 
Produser: Febry Rachadi
Kontributor: Nunung Purnomo

(mhd)

