Seorang pria dikabarkan tenggelam di aliran kali Pesanggrahan, Kembangan, Jakarta Barat. Korban terpeleset saat tengah berkumpul Bersama sanak saudara dan kerabat di pinggir kali.

Korban hilang tenggelam bernama Bambang Gunawan (48) warga Kampung Sanggrahan, Kembangan, Jakarta Barat. Petugas gabungan dari Basarnas, pemadam serta BPBD DKI Jakarta masih melakukan proses pencarian terhadap korban.

Produser: Febry Rachadi

Reporter: Rizki Faluvi

(mhd)

