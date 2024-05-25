Permukiman di Jalan Kebon Pala II, Kampung Melayu, terendam banjir setinggi dua meter. Banjir tak kunjung surut meski sudah lima jam menggenangi kawasan ini.

Kondisi ini mengganggu aktivitas warga. Sejumlah warga juga terlihat sudah mengamankan barang-barang berharganya. Hal ini utamanya kendaraan roda dua yang telah berjejer terparkir di tempat lebih tinggi.

Banjir disebut terjadi sejak pukul 05.00 WIB pagi tadi. Banjir diduga disebabkan karena kiriman dari Bogor yang membuat Kali Ciliwung meluap.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

