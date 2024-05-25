...

Merasa Proses Hukum Janggal, Pengacara Pegi akan Ajukan Pra Peradilan

Toiskandar, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2024 13:01 WIB
A A A
Penangkapan Pegi Setiawan yang menjadi salah satu DPO kasus Pembunuhan Vina Eky dinilai janggal. Pihak keluarga menilai polisi salah tangkap terhadap Pegi Setiawan.
 
Pasalnya, Pegi saat kejadian pembunuhan Vina pada 27 Agustus 2016 silam berada di Bandung sebagai buruh bangunan bersama ayahnya. 
 
Selain itu 3 DPO yang dirilis Polda Jabar tidak sesuai dengan Pegi Setiawan. Baik ciri-ciri yang disebutkan hingga dengan tempat tinggal di desa yang berbeda. 
 
Atas hal tersebut, pihak keluarga akan mengajukan pra peradilan terhadap penangkapan Pegi Setiawan.
 
Reporter: Toiskandar
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini