Dua pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihakimi warga. Setelah aksi pencuriannya dipergoki pemilik kendaraan di permukiman warga jalan Poncol, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur

Salah satu pelaku berbadan tambun berinisial Y (Yasin). Sementara pelaku lainnya berambut Panjang berinisial E (Edi)

Mereka merupakan kawanan curanmor yang telah beraksi di dua lokasi berbeda dalam waktu dua hari di kawasan Duren Sawit. Kedua pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap warga

Pelaku diamankan tim Reskrim Polsek Duren Sawit untuk menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Duren Sawit Jakarta Timur

