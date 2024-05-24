...

Kepergok saat Mencuri Sepeda Motor, Dua Pelaku Babak Belur Dihajar Warga di Duren Sawit Jakarta Timur

Rio Manik, Jurnalis · Jum'at 24 Mei 2024 21:31 WIB
A A A
Dua pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihakimi warga. Setelah aksi pencuriannya dipergoki pemilik kendaraan di permukiman warga jalan Poncol, Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 
 
Salah satu pelaku berbadan tambun berinisial Y (Yasin). Sementara pelaku lainnya berambut Panjang berinisial E (Edi)
 
Mereka merupakan kawanan curanmor yang telah beraksi di dua lokasi berbeda dalam waktu dua hari di kawasan Duren Sawit. Kedua pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap warga
 
Pelaku diamankan tim Reskrim Polsek Duren Sawit untuk menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Duren Sawit Jakarta Timur
 
Reporter : Rio Manik
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini