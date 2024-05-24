Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan dengan tegas bahwa saat ini dirinya akan menjadi seorang provokator dalam rangka menegakkan keadilan.

Dalam pidato politik di pembukaan Rakernas V, Megawati mengajak kepada seluruh kadernya untuk tetap berani melawan ketidakadilan.

Presiden Kelima RI itu menyadari sikap untuk melawan atas ketidakadilan ini akan ditentang sejumlah pihak dengan mengatakan bahwa sikap tersebut sebagai bentuk provokasi.

Reporter: Felldy Utama

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News