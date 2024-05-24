Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa menghadiri Rakernas PDIP ke-V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5).

Andika Perkasa Hadir dengan seragam partai berlambang banteng dan disambut kader PDIP saat namanya disebut oleh Megawati. Andika berdiri disamping Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto yang juga mengenakan kemeja berlogo PDIP.

Reporter: Danandaya Arya Putra

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News