Fujifilm Rilis Kamera Mirrorless X-T50, Bawa 20 Efek Simulasi Film

Rendi Sanjaya, Jurnalis · Rabu 22 Mei 2024 22:00 WIB
Fujifilm X-T50 resmi diumumkan di ajang Fujifilm X-Summit Sydney 2024. Kamera mirrorless ini adalah suksesor X-T30 II dan siap menjadi alternatif X100VI.
 
X-T50 membawa sederet keunggulan mirrorless X-T sebelumnya. Bedanya dimensi body-nya lebih ringkas dan ringan. 
 
Di kamera Fujifilm X-T50 terdapat 20 efek simulasi film. Fujifilm X-T50 datang dengan sensor X-Trans Cmos 5 Hr dengan resolusi 40,3 megapixel.
 
Kamera ini bisa memotret tanpa henti di kecepatan 13Fps. Fujifilm X-T50 juga sudah mendukung profil F-Log2.
 
Fujifilm X-T50 dijual dengan harga Rp23,9 juta /paket.
 
Sumber: FUJIFILM

(rns)

