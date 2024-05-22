Fujifilm X-T50 resmi diumumkan di ajang Fujifilm X-Summit Sydney 2024. Kamera mirrorless ini adalah suksesor X-T30 II dan siap menjadi alternatif X100VI.

X-T50 membawa sederet keunggulan mirrorless X-T sebelumnya. Bedanya dimensi body-nya lebih ringkas dan ringan.

Di kamera Fujifilm X-T50 terdapat 20 efek simulasi film. Fujifilm X-T50 datang dengan sensor X-Trans Cmos 5 Hr dengan resolusi 40,3 megapixel.

Kamera ini bisa memotret tanpa henti di kecepatan 13Fps. Fujifilm X-T50 juga sudah mendukung profil F-Log2.

Fujifilm X-T50 dijual dengan harga Rp23,9 juta /paket.

