Warga berbudidaya jamur tiram di rumah yang hanya seluas 5x3 meter di Surabaya, Jawa Timur. Cuan yang dihasilkan dalam sekali panen mencapai Rp10 juta, untuk masa panen membutuhkan waktu sekira 4 bulan.

Peluang cuan budi daya jamur tiram ini turut menggandeng mahasiswa dalam upaya menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi untuk bisa memberikan pengetahuan tentang pengolahan jamur.

Jamur pun diolah menjadi sate jamur.

Kontributor: Rahmat Ilyasan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News