Sejak beberapa hari terakhir, harga telur ayam terus melambung tinggi. Salah satunya terjadi di Pasar Panimbang, Pandeglang, Banten, Rabu (22/5). Harga telur ayam kini sudah mencapai Rp31.000 per kilogramnya

Sebelumnya, harga telur ayam masih Rp25.000 per kilogramnya. Para pedagang juga saat ini mengaku kesulitan membeli telur ayam. Karena jumlah pembelian telah dibatasi oleh pihak konsumen

Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk menurunkan harga telur ayam. Pasalnya harga telur ayam naik sejak Ramadan dan hingga saat ini tidak ada penurunan

Kontributor: Iskandar Nasution

Produser: Akira AW

(fru)

