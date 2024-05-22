...

Warga Resah! Harga Telur Ayam di Pasar Panimbang Pandeglang Banten Tembus Rp31.000 per Kg

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 22 Mei 2024 09:27 WIB
A A A
Sejak beberapa hari terakhir, harga telur ayam terus melambung tinggi. Salah satunya terjadi di Pasar Panimbang, Pandeglang, Banten, Rabu (22/5). Harga telur ayam kini sudah mencapai Rp31.000 per kilogramnya 
 
Sebelumnya, harga telur ayam masih Rp25.000 per kilogramnya. Para pedagang juga saat ini mengaku kesulitan membeli telur ayam. Karena jumlah pembelian telah dibatasi oleh pihak konsumen 
 
Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk menurunkan harga telur ayam. Pasalnya harga telur ayam naik sejak Ramadan dan hingga saat ini tidak ada penurunan 
 
Kontributor: Iskandar Nasution
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini