Sebanyak 1.100 pesilat muda di wilayah Sumatra antusias mengikuti Kejuaraan Pencak Silat Sumatra Championship di Aula The Premium Hotel Palembang

IPSI Sumsel mempertandingkan kategori tanding, seni tunggal, baku IPSI, dan seni solo kreatif.

Kejuaraan ini mewadahi kelompok umur SD, SMP, SMA, dan dewasa. Para peserta berasal dari Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Jambi, dan Lampung.

Kejuaraan yang dilakukan IPSI Sumsel ini demi mencari pesilat berprestasi yang nantinya mengharumkan nama bangsa. Ajang ini juga menjadi pemanasan bagi pesilat jelang PON Aceh dan Sumut 2024 yang berlangsung 8 September mendatang

Kontributor : Bambang Irawan

Produser : Febry Rachadi

(rns)

