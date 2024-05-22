...

Kisah Sukamti Wujudkan Impian Ayahnya yang Tunanetra untuk Ibadah Haji ke Tanah Suci

Fahmi Firdaus, Jurnalis · Rabu 22 Mei 2024 10:54 WIB
Wajah gembira Sukanti (41) bersama ayahnya Suroso (84) terpancar saat tiba di hotel. Lokasi di kawasan Syimaliah, Madinah, Arab Saudi. Pasalnya, impian keduanya terwujud untuk bisa berangkat haji. 
 
Kakek Suroso sejak usia 8 tahun telah memiliki keterbatasan. Dia tidak bisa melihat sama sekali atau tunanetra.
 
Keinginan Suroso untuk bisa berhaji sebenarnya sudah sejak lama. Namun tidak mudah bagi dirinya untuk mewujudkan impian sang ayah. Karena sejak 25 tahun, dia tinggal di Malaysia dan menjadi pekerja migran. 
 
Dengan tekad yang bulat, Sukamti mendaftar haji pada 2018 bersama sang ayah. Dia menyisihkan penghasilannya sebagai TKW untuk biaya pelunasan haji.
 
