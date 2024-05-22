Wajah gembira Sukanti (41) bersama ayahnya Suroso (84) terpancar saat tiba di hotel. Lokasi di kawasan Syimaliah, Madinah, Arab Saudi. Pasalnya, impian keduanya terwujud untuk bisa berangkat haji.

Kakek Suroso sejak usia 8 tahun telah memiliki keterbatasan. Dia tidak bisa melihat sama sekali atau tunanetra.

Keinginan Suroso untuk bisa berhaji sebenarnya sudah sejak lama. Namun tidak mudah bagi dirinya untuk mewujudkan impian sang ayah. Karena sejak 25 tahun, dia tinggal di Malaysia dan menjadi pekerja migran.

Dengan tekad yang bulat, Sukamti mendaftar haji pada 2018 bersama sang ayah. Dia menyisihkan penghasilannya sebagai TKW untuk biaya pelunasan haji.

Reporter: Fahmi Firdaus

Produser: Akira AW

