Polisi menggeledah rumah Pegi Setiawan alias Perong, 1 dari 3 DPO pembunuhan Vina yang berhasil ditangkap. Warga Desa Kepongpongan, Talun, Cirebon tak mengira jika Pegi terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan Vina.

Menurut warga, Pegi bekerja sebagai kuli bangunan dan sesekali membantu bapaknya yang menjual makanan di Bandung. Namun, warga sempat melihat 2 motor Pegi yang sempat buron selama 8 tahun diambil petugas pada 2016.

Kontributor: Toiskandar

(rns)

