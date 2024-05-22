Tangis Histeris ibu korban pecah saat anaknya tenggelam di waduk Jatiluhur, Rabu (22/05). Sambil memeluk suaminya, sang ibu terus memanggil nama korban Muhamad Rizki Gunawan (17)

Korban yang merupakan pelajar SMK Negeri 1 Purwakarta ini bersama teman sekolahnya bermain ke danau waduk Jatiluhur. Kemudian, korban ikut berenang bersama dua temannya tersebut

Korban tenggelam diduga karena kelelahan dan mengalami kram di kakinya. Hingga kini korban masih dalam pencarian oleh tim gabungan dari Satpolairud, tim SAR, Basarnas, dan warga

Kontributor : Irwan

Produser : Febry Rachadi

(rns)

