Partai Perindo resmi mendukung duet pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak dalam Pilgub Jatim 2024

Dukungan tersebut ditandai penyerahan surat dukungan secara langsung di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024)

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan alasan mendukung Khofifah-Emil tak lain dengan melihat track record yang sangat baik. Selain itu, ia menilai kiprah Khofifah yang sudah sangat berpengalaman di bidang politik

