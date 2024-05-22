...

Partai Perindo Resmi Berikan Dukungan kepada Khofifah - Emil Maju Pilgub 2024, HT : Memiliki Track Record yang Sangat Baik Memajukan Jawa Timur

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Rabu 22 Mei 2024 16:15 WIB
Partai Perindo resmi mendukung duet pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak dalam Pilgub Jatim 2024
 
Dukungan tersebut ditandai penyerahan surat dukungan secara langsung di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024)
 
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan alasan mendukung Khofifah-Emil tak lain dengan melihat track record yang sangat baik. Selain itu, ia menilai kiprah Khofifah yang sudah sangat berpengalaman di bidang politik
 
