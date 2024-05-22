Polda Jabar berhasil meringkus satu DPO pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon. Satu DPO berhasil ditangkap yakni Pegi Setiawan alias Perong, Selasa (21/5) malam.

Pegi Setiawan alias Perong ditangkap di Kota Bandung, Jawa Barat. Selama berada di Kota Bandung pelaku bekerja sebagai buruh bangunan. Saat ini Pegi masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat.

Kontributor: Mujib Prayitno

Produser: Akira AW

(fru)

