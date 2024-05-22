KPK menggelar pelepasan roadshow bus antikorupsi yang akan berkunjung ke kota/kabupaten di Jawa dan Sumatera, Rabu (22/5). Bus-bus tersebut diketahui sebagai lambang pemberantasan korupsi.
Roadshow ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan sikap anti-korupsi. Pelepasan bus anti-korupsi ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan KPK.
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Akira AW
(fru)
