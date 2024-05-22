Bus pariwisata Bimario menabrak truk di Tol Jombang-Mojokerto, Selasa (21/5) malam. Bus pariwisata ini mengangkut rombongan study tour dari SMP PGRI 1 Wonosari, Malang. Kecelakaan maut ini menyebabkan dua penumpang tewas, serta 15 orang lainya luka-luka.

Bus pariwisata yang dikemudikan Yanto (36) ini melaju arah Nganjuk menuju Mojokerto. Sampai di KM 695+400A, bus tersebut tiba-tiba mendadak oleng ke kiri. Bus kemudian menabrak truk Mitsubishi yang melaju di lajur kiri.

Kerasnya tabrakan menyebabkan bagian depan bus pariwisata Bimario hancur.

Kontributor: Mukhtar Bagus

Produser: Akira AW

(fru)

