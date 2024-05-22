Petugas gabungan dari Pemkot Jakarta Barat menggelar razia juru parkir liar di Jalan Klingkit dan Bojong, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (22/5). Sejumlah juru parkir liar yang berada di minimarket ikut terjaring razia.

Petugas gabungan kemudian menyambangi Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di lokasi, petugas juga mendapati juru parkir liar yang berada di minimarket. Dalam razia kali ini, petugas gabungan mengamankan 15 orang juru parkir liar.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News