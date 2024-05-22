Ditresnarkoba Polda Jatim membongkar industri rumahan pil narkoba di kawasan permukiman elit Jalan Kertajaya Indah, Surabaya. Terbongkarnya industri rumahan narkoba ini berawal ditangkapnya seorang kurir dengan barang bukti 9 kg sabu dan 3000 pil ekstasi.

Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menemukan gudang penyimpanan 6 juta pil psikotropika berbagai jenis. Total barang bukti yang diamankan bernilai lebih dari Rp23 miliar rupiah.

Polisi menangkap 2 tersangka yang juga merupakan residivis kasus narkoba.

Kontributor: Yudha Prawira

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News