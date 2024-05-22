Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Tebet Barat Raya, Jakarta Selatan. Diketahui aksi tawuran tersebut terjadi pada Senin (20/5) dini hari. Para pelaku yang merupakan remaja melakukan aksinya dengan berbagai sajam
Salah satu remaja jatuh saat dikejar lawannya karena terkena sabetan sajam. Namun, beberapa detik kemudian berhasil bangun dan kabur melarikan diri
Belum dketahui pasti apa motif anak remaja tersebut melakukan aksi tawuran. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa aksi tawuran tersebut
Reporter: Rizky Faluvi
Produser: Akira AW
(fru)
