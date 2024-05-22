Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Tebet Barat Raya, Jakarta Selatan. Diketahui aksi tawuran tersebut terjadi pada Senin (20/5) dini hari. Para pelaku yang merupakan remaja melakukan aksinya dengan berbagai sajam

Salah satu remaja jatuh saat dikejar lawannya karena terkena sabetan sajam. Namun, beberapa detik kemudian berhasil bangun dan kabur melarikan diri

Belum dketahui pasti apa motif anak remaja tersebut melakukan aksi tawuran. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa aksi tawuran tersebut

Reporter: Rizky Faluvi

Produser: Akira AW

