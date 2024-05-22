...

Detik-Detik Aksi Dua Kelompok Tawuran di Tebet Pecah, Saling Serang dengan Sajam

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 22 Mei 2024 09:45 WIB
Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Tebet Barat Raya, Jakarta Selatan. Diketahui aksi tawuran tersebut terjadi pada Senin (20/5) dini hari. Para pelaku yang merupakan remaja melakukan aksinya dengan berbagai sajam 
 
Salah satu remaja jatuh saat dikejar lawannya karena terkena sabetan sajam. Namun, beberapa detik kemudian berhasil bangun dan kabur melarikan diri 
 
Belum dketahui pasti apa motif anak remaja tersebut melakukan aksi tawuran. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa aksi tawuran tersebut 
 
Reporter: Rizky Faluvi
Produser: Akira AW

(fru)

