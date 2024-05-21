Wali Kota Medan Bobby Nasution kembali mengambil formulir bakal calon Gubernur Sumatera Utara di sejumlah partai, Selasa (21/5).
Bobby yang telah resmi menjadi kader Partai Gerindra ini mengambil formulir di Partai Demokrat, PKB, Perindo, Nasdem, Hanura dan PPP. Sebelumnya, Bobby juga telah mendaftar bacalon Gubernur Sumut melalui Partai Geridra.
Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow