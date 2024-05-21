...

Bobby Nasution Ambil Formulir Pendaftaran Bacalon Gubernur Sumut dari Partai Koalisi dan Oposisi

Ahmad Ridwan Nasution, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2024 23:00 WIB
Wali Kota Medan Bobby Nasution kembali mengambil formulir bakal calon Gubernur Sumatera Utara di sejumlah partai, Selasa (21/5).
 
Bobby yang telah resmi menjadi kader Partai Gerindra ini mengambil formulir di Partai Demokrat, PKB, Perindo, Nasdem, Hanura dan PPP. Sebelumnya, Bobby juga telah mendaftar bacalon Gubernur Sumut melalui Partai Geridra.
 
Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

(rns)

