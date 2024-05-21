...

Ratusan Warga menangisi Kematian Presiden dan Menlu Iran akibat Kecelakaan Helikopter

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2024 19:15 WIB
A A A
Ratusan orang berkumpul di Teheran Senin (20/5), menangisi  kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi.
 
Raisi dan menteri luar negeri Iran ditemukan tewas akibat helikopter mereka jatuh di tengah kabut, meninggalkan Iran tanpa 2 pemimpin kunci ketika ketegangan luar biasa melanda Timur Tengah.
 
Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, menunjuk seorang wakil presiden yang kurang dikenal sebagai presiden sementara dan bersikeras pemerintah memegang kendali.
 
Iran menduga adanya sabotase atas kecelakaan helikopter di daerah pegunungan dalam kabut tebal. Kecelakaan itu terjadi ketika perang Israel-Hamas mengguncang wilayah tersebut.
 
Hamas yang didukung Iran memimpin serangan yang memulai konflik tersebut, dan Hizbullah, yang didukung Teheran, telah menembakkan roket ke Israel, April lalu.

(rns)

