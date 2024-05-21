Peristiwa pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, terus menjadi sorotan publik
Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon telah memvonis 8 dari total 11 pelaku. Dari pengakuan warga sekitar saat penangkapan para terpidana tersebut berjalan dengan cepat. Petugas kepolisian mengamankan sejumlah pelaku di sepanjang jalan Perjuangan Kota Cirebon
Saat ini polisi masih memburu ketiga DPO yang masih berkeliaran. Bahkan tim dari Mabes Polri turun tangan untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki
Kontributor : Toiskandar
Produser : Febry Rachadi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow