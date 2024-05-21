...

Penangkapan Terpidana Pembunuhan Vina dan EKi di Cirebon, Begini Kesaksian Warga

Toiskandar, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2024 19:00 WIB
A A A
Peristiwa pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, terus menjadi sorotan publik
 
Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon telah memvonis 8 dari total 11 pelaku. Dari pengakuan warga sekitar saat penangkapan para terpidana tersebut berjalan dengan cepat. Petugas kepolisian mengamankan sejumlah pelaku di sepanjang jalan Perjuangan Kota Cirebon
 
Saat ini polisi masih memburu ketiga DPO yang masih berkeliaran. Bahkan tim dari Mabes Polri turun tangan untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki
 
Kontributor : Toiskandar
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini