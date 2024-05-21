...

Buat Konten Tawuran di Media Sosial, 6 Remaja di Surabaya Diamankan Polisi

Nur Syafei, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2024 10:15 WIB
Beginilah aksi kejar-kejaran sekelompok remaja yang hendak tawuran dengan polisi. Lokasi di kawasan Jembatan Merah, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/5) dini hari.
 
Kelompok remaja tersebut kocar-kacir dan baru bisa diamankan di kawasan Jalan Sidotopo. Para remaja nakal itu kerap melakukan aksi tawuran antar remaja dengan membawa sajam.
 
Ironisnya, aksi tawuran antar geng tersebut direkam dan dibuat konten di media sosial. Polisi berhasil meringkus enam remaja tersebut beserta sajam, sepeda motor dan ponsel.
 
Kontributor: Nur Syafei 
Produser: Akira AW

(fru)

