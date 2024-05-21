Seorang maling babak belur usai tertangkap warga, Senin (20/5) malam. Lokasi di Jalan Swadaya, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat.

Pelaku bertubuh gemuk ini mencuri ponsel milik ustaz yang sedang tidur pulas. Pelaku mengakui perbuatannya dan telah menjual ponsel korban seharga Rp40.000.

Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa pelaku ke dalam mobil buser. Warga yang masih emosi sempat kembali memberikan bogeman mentah kepada pelaku.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News