Polres Metro Jakarta Timur menangkap seorang polisi gadungan berinisial LH bersama rekannya. Pelaku menggunakan baju dinas berpangkat Aiptu sering meminta jatah uang ke pedagang obat dan minuman. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata jenis airsoft gun.

Dalam sebulan LH bisa mengantongi uang hingga Rp3 juta. Uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli narkotika jenis sabu.

Pelaku juga berpura-pura menjadi anggota Polri untuk menikahi istri keduanya. Aksi sebagai polisi gadungan ini sudah dijalani pelaku selama 4 tahun terakhir.

Reporter : Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News