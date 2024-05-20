Partai Gerindra akan mengusung vokalis band Dewa 19, Ahmad Dhani untuk maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Surabaya 2024. Hal itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Senin (20/5).

Ahmad Dhani sendiri merupakan kader Partai Gerindra yang sudah lolos sebagai calon Anggota DPR periode 2024-2029. Apabila maju pada Pilkada Surabaya 2024, maka Ahmad Dhani berpeluang melawan pasangan petahana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Reporter: Achmad Al Fiqri

Produser: Reza Ramadhan

