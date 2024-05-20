...

Merasa Dijauhi Teman, Bocah SMP di Tebet Nekat Terjun Bebas dari Lantai 3 Sekolahnya

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Senin 20 Mei 2024 21:40 WIB
Bocah SMP di kawasan Tebet berinisial GA (14) mencoba mengakhiri hidupnya dengan terjun bebas dari lantai 3. Diduga ia frustasi dan merasa dijauhi temannya.
 
Hal ini berdasarkan wawancara singkat dengan polisi, Senin (20/5). Korban saat ini tengah mendapatkan perawatan medis atas lukanya. Korban pun dalam kondisi sadar dan masih bisa diajak untuk berkomunikasi.
 
Sementara Dinas Pendidikan Jakarta tengah melakukan penyelidikan internal atas kasus ini.
 
Reporter: Denhelmi Sajangbati
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

