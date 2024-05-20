Bocah SMP di kawasan Tebet berinisial GA (14) mencoba mengakhiri hidupnya dengan terjun bebas dari lantai 3. Diduga ia frustasi dan merasa dijauhi temannya.

Hal ini berdasarkan wawancara singkat dengan polisi, Senin (20/5). Korban saat ini tengah mendapatkan perawatan medis atas lukanya. Korban pun dalam kondisi sadar dan masih bisa diajak untuk berkomunikasi.

Sementara Dinas Pendidikan Jakarta tengah melakukan penyelidikan internal atas kasus ini.

Reporter: Denhelmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

