Wapres Mokhber Ditunjuk Pemimpin Tertinggi Iran Menjadi Pejabat Presiden Iran

Betty Usman, Jurnalis · Senin 20 Mei 2024 20:20 WIB
Pemimpin tertinggi Iran Senin (20/5) menunjuk Wakil Presiden Pertama Mohammad Mokhber sebagai penjabat presiden Iran setelah kematian Presiden Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter. Ayatollah Ali Khomenei membuat pengumuman itu  dalam pesan belasungkawa atas kematian Raisi dalam kecelakaan helikopter Minggu (19/5) dan ditemukan Senin (20/5) di barat laut Iran.
 
Khomenei juga mengumumkan lima hari berkabung atas meninggalnya Presiden Raisi. Raisi, menlu Iran dan beberapa pejabat lainnya, ditemukan tewas beberapa jam setelah helikopter mereka jatuh di wilayah pegunungan berkabut di barat laut Iran.
 
Kecelakaan ini terjadi ketika Timur Tengah masih belum tenang akibat perang Israel-Hamas, di mana Raisi melancarkan serangan drone dan rudal  terhadap Israel bulan April lalu.
 
