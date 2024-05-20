...

Isak Tangis Pecah saat Keluarga Farid Ahmad Korban Pesawat Jatuh di BSD Datangi RS Polri

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 20 Mei 2024 10:10 WIB
Keluarga dari korban Farid Ahmad tiba di RS Polri untuk menjemput jenazah korban, Senin (20/5). Kerabat dan keluarga yang tiba langsung memasuki ruang duka yang berada di RS Polri 
 
Saat memasuki ruangan, isak tangis dari sang istri pun kembali pecah. Keluarga yang tiba langsung menguatkan istri Farid dengan memeluknya
 
Jenazah Farid Ahmad rencananya akan diberangkatkan ke Bandung, Jawa Barat
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak 
Produser: Akira AW

(fru)

