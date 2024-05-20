Keluarga dari korban Farid Ahmad tiba di RS Polri untuk menjemput jenazah korban, Senin (20/5). Kerabat dan keluarga yang tiba langsung memasuki ruang duka yang berada di RS Polri

Saat memasuki ruangan, isak tangis dari sang istri pun kembali pecah. Keluarga yang tiba langsung menguatkan istri Farid dengan memeluknya

Jenazah Farid Ahmad rencananya akan diberangkatkan ke Bandung, Jawa Barat

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News