Jenazah Mayor Purnawirawan Suwanda dibawa keluarga, Senin (20/5), usai dilakukan proses identifikasi atau pemeriksaan luar oleh tim forensik. Ia menjadi salah satu korban pesawat jatuh di BSD, Tangerang Selatan.

Jenazah lalu diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke Cirebon untuk dimakamkan. Sejumlah korban juga menghantarkan korban ke tempat peristirahatan terakhirnya.

Hingga kini masih ada dua jenazah korban di RS Polri, yakni Pulung Darmawan dan Farid Ahmad yang belum diserahkan ke pihak keluarga.

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

(fru)

