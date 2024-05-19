Kyuhyun, salah satu anggota Super Junior, menggelar konser solonya bertajuk "Restart". Konser ini digelar di Tennis Indoor Senayan pada Sabtu (18/5/2024). Sepanjang konser, Kyuhyun memanjakan para fans dengan berbagai lagu hitsnya.

Mulai dari lagu solo hingga lagu-lagu dari grupnya Super Junior. Pengalaman ini tentu meninggalkan kenangan manis bagi para ELF dan KYUpiter di Jakarta.

Reporter: Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

