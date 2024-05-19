Grup musik Kahitna menjadi salah satu penampil dalam gelaran Car Free Day. Lokasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (19/5) pagi.

Car Free Day hari ini dalam rangka memeriahkan HUT Kota Jakarta ke-497. Adapun tema yang diusung yakni Jakarta Kota Global, Sejuta Pesona.

Kahitna naik panggung pukul 08.17 WIB dengan membawakan lagu Cerita Cinta. Kedua vokalis Kahitna, Hedi Yunus dan Mario menunjukan penampilan terbaiknya.

Dalam penampilannya tersebut, Kahitna mempersembahkan sebanyak 9 buah lagu. Turut hadir yakni PJ Gubernur DKI Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Reporter: Selvianus Kopong Basar

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News