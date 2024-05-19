...

Bakso Pentol Kuah Viral, Diburu Warga yang Penasaran

Heri Susanto, Jurnalis · Minggu 19 Mei 2024 13:00 WIB
Ratusan warga antre berdesakan demi membeli bakso pentol di sebuah warung bakso di Cilacap, Jawa Tengah. Banyaknya pembeli yang datang membuat pemilik harus membagikan kupon antrean untuk pembelian bakso.
 
Warung bakso bentol kuah Gugeng Rawuh "Dadi Kanca" ini ramai didatangi warga setelah viral di media sosial. Bakso di sini terbilang murah, yakni hanya dibanderol Rp5 ribu hingga Rp10 ribu.
 
Dalam sehari, warung ini mampu menghabiskan 60 kilogram bakso, dengan omzet penjualan mencapai Rp6 juta sehari.
 
Kontributor: Heri Susanto

(fru)

